Шевченко: П. Мальдини — символ «Милана»
Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко, ныне возглавляющий национальную команду Украины, рассказал, кого считает символом россонери.
«Назвал бы Мальдини. Он олицетворял мой «Милан», но также и «Милан» в целом в течение многих лет.
За этот клуб выступало много великих чемпионов: Джанни Ривера, Франко Барези и другие. Мальдини является символом моего времени, но он особенный футболист. Его отец, Чезаре Мальдини, был капитаном, как и Паоло, а затем и тренером. Сейчас Паоло работает директором, а его сын играет в «Милане».
Эта история проходит через разные эпохи. Считаю, это уникально для футбола. Если бы мне пришлось выбирать только одного, было бы правильно выбрать Паоло», — приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.
Шевченко: всегда буду благодарен одноклубникам и болельщикам за «Золотой мяч»
- 14 декабря 2019
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