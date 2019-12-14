Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шевченко: П. Мальдини — символ «Милана»

Шевченко: П. Мальдини — символ «Милана»
Футбол / Италия 0

Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко, ныне возглавляющий национальную команду Украины, рассказал, кого считает символом россонери.

«Назвал бы Мальдини. Он олицетворял мой «Милан», но также и «Милан» в целом в течение многих лет.

За этот клуб выступало много великих чемпионов: Джанни Ривера, Франко Барези и другие. Мальдини является символом моего времени, но он особенный футболист. Его отец, Чезаре Мальдини, был капитаном, как и Паоло, а затем и тренером. Сейчас Паоло работает директором, а его сын играет в «Милане».

Эта история проходит через разные эпохи. Считаю, это уникально для футбола. Если бы мне пришлось выбирать только одного, было бы правильно выбрать Паоло», — приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.

Шевченко: всегда буду благодарен одноклубникам и болельщикам за «Золотой мяч»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019