Неймар прибыл на благотворительный вечер в сопровождении российской модели

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар был замечен в компании российской модели, сообщает Sportbuzzer.
Согласно информации источника, в четверг, 12 декабря, 27-летний нападающий парижан присутствовал на благотворительном ужине в Париже. Мероприятие было организовано компанией AEM, которая собирает средства для помощи детям из неблагополучных семей в Руанде. На ужин футболист прибыл в сопровождении российской модели Саши Лусс.
В «Инстаграме» форвард уже поставил лайк одному из фото девушки.
В текущем сезоне Неймар принял участие в 10 матчах на клубном уровне. На счету бразильца 7 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт нападающего с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2022 года.
Ранее Неймар встречался с бразильской актрисой Бруно Маркезини. Пара рассталась в октябре прошлого года.
- 14 декабря 2019
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