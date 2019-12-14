Неймар прибыл на благотворительный вечер в сопровождении российской модели

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар был замечен в компании российской модели, сообщает Sportbuzzer.

Согласно информации источника, в четверг, 12 декабря, 27-летний нападающий парижан присутствовал на благотворительном ужине в Париже. Мероприятие было организовано компанией AEM, которая собирает средства для помощи детям из неблагополучных семей в Руанде. На ужин футболист прибыл в сопровождении российской модели Саши Лусс.

В «Инстаграме» форвард уже поставил лайк одному из фото девушки.

В текущем сезоне Неймар принял участие в 10 матчах на клубном уровне. На счету бразильца 7 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт нападающего с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее Неймар встречался с бразильской актрисой Бруно Маркезини. Пара рассталась в октябре прошлого года.