«Брешия» разгромила «Лечче» и покинула зону вылета. Балотелли не забил

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Брешия» разгромила «Лечче» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Брешии на стадионе «Марио Ригамонти». Обслуживал матч арбитр Массимилиано Иррати. Ему ассистировали Алессио Тольфо и Мауро Галетто.

Счёт был открыт на 32-й минуте. Автором забитого мяча стал Джон Чансальор, ему ассистировал Николас Шпалек. В концовке первого тайма преимущество хозяев увеличил Эрнесто Торрегросса с передачи Стефано Сабелли. На 61-й минуте счёт до крупного довёл Шпалек с паса Димитри Бизоли.

«Брешия», набрав 13 очков, покинула зону вылета и теперь занимает 17-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Лечче» (15) — на 16-м месте.

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/20