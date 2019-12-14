«Брешия» разгромила «Лечче» и покинула зону вылета. Балотелли не забил
В матче 16-го тура чемпионата Италии «Брешия» разгромила «Лечче» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Брешии на стадионе «Марио Ригамонти». Обслуживал матч арбитр Массимилиано Иррати. Ему ассистировали Алессио Тольфо и Мауро Галетто.
Счёт был открыт на 32-й минуте. Автором забитого мяча стал Джон Чансальор, ему ассистировал Николас Шпалек. В концовке первого тайма преимущество хозяев увеличил Эрнесто Торрегросса с передачи Стефано Сабелли. На 61-й минуте счёт до крупного довёл Шпалек с паса Димитри Бизоли.
«Брешия», набрав 13 очков, покинула зону вылета и теперь занимает 17-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Лечче» (15) — на 16-м месте.
- 14 декабря 2019
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