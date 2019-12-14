Ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года Беляев

На 86-м году жизни скончался бывший нападающий московского ЦСКА и олимпийской сборной СССР по футболу Юрий Беляев.

«Сегодня ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР — 1955 в составе ЦСКА Юрий Иванович Беляев. Выражаем искренние соболезнования семье и близким прославленного футболиста», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» московского клуба.

Беляев являлся воспитанником ЦСКА. Выступал также за клуб «Авангард» из города Коломна. В чемпионатах СССР принял участие в 111 матчах, в которых стал автором 52 забитых мячей. В составе ЦСКА он трижды становился бронзовым призёром чемпионата СССР.

После завершения карьеры футболиста Беляев стал тренером. В 1966–1967 годах был тренером в ЦСКА, с 1974-го по 1980-й — главным тренером ВС СССР.