«РБ Лейпциг» разгромил «Фортуну» и вышел на 1-е место в Бундеслиге

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги «Фортуна» принимала «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



Уже на 2-й минуте счёт в матче открыл нападающий «РБ Лейпциг» Патрик Шик. Во втором тайме, на 58-й минуте, главный арбитр назначил пенальти в ворота «Фортуны», который успешно реализовал форвард гостей Тимо Вернер. На 75-й минуте третий гол забил защитник «РБ Лейпциг» Норди Мукиэле.



«РБ Лейпциг» набрал 33 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дюссельдорфская «Фортуна» (12) — на 16-м месте. В тройку лидеров соревнований входят также мёнхенгладбахская «Боруссия» (31) и дортмундская «Боруссия» (29).