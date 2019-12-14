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«РБ Лейпциг» разгромил «Фортуну» и вышел на 1-е место в Бундеслиге

«РБ Лейпциг» разгромил «Фортуну» и вышел на 1-е место в Бундеслиге
Футбол / Германия 0

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги «Фортуна» принимала «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Уже на 2-й минуте счёт в матче открыл нападающий «РБ Лейпциг» Патрик Шик. Во втором тайме, на 58-й минуте, главный арбитр назначил пенальти в ворота «Фортуны», который успешно реализовал форвард гостей Тимо Вернер. На 75-й минуте третий гол забил защитник «РБ Лейпциг» Норди Мукиэле.

«РБ Лейпциг» набрал 33 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дюссельдорфская «Фортуна» (12) — на 16-м месте. В тройку лидеров соревнований входят также мёнхенгладбахская «Боруссия» (31) и дортмундская «Боруссия» (29).

Германия - Бундеслига. 15-й тур
14 декабря 2019, суббота. 20:30 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
Окончен
0 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Шик – 2'   0:2 Вернер – 58' (пен)   0:3 Мукиэле – 75'
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