Нагельсманн обыграл каждый из 24 клубов, с которыми играл в Бундеслиге
Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн обыграл каждый из 24 клубов, с которыми играл в Бундеслиге.
Последним из клубов, который не мог обыграть Нагельсманн была дюссельдорфская «Фортуна». Сегодня, 14 декабря, «РБ Лейпцг» на выезде разгромил «Фортуну» со счётом 3:0.
32-летний Нагельсманн тренирует «РБ Лейпциг» с 2019 года. Ранее он возглавлял «Хоффенхайм».
«РБ Лейпциг», набрав 33 очка в 15 матчах, лидирует в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Следующий матч «быки» проведут 17 декабря на выезде с дортмундской «Боруссией». В Лиге чемпионов «РБ Лейпциг» занял первое место в группе G и вышел в 1/8 финала.
Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/20
Календарь чемпионата Германии сезона-2019/20
Нагельсман установил рекорд как самый молодой тренер, вышедший в плей-офф ЛЧ
- 15 декабря 2019
-
00:31
-
00:10
- 14 декабря 2019
-
23:57
-
23:51
-
23:36
-
23:31
-
23:08
-
23:03
-
22:49
-
22:40
-
22:29
-
22:24
-
22:22
-
22:19
-
21:53
-
21:49
-
21:31
-
21:29
-
21:11
-
21:05
-
20:49
-
20:40
-
20:33
-
20:23
-
20:15
-
20:05
-
19:54
-
19:51
-
19:38
-
19:30
-
19:24
-
19:11
-
18:58
-
18:53
-
18:39
Партнерский контент