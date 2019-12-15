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Нагельсманн обыграл каждый из 24 клубов, с которыми играл в Бундеслиге

Нагельсманн обыграл каждый из 24 клубов, с которыми играл в Бундеслиге
Футбол / Германия 0

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн обыграл каждый из 24 клубов, с которыми играл в Бундеслиге.

Последним из клубов, который не мог обыграть Нагельсманн была дюссельдорфская «Фортуна». Сегодня, 14 декабря, «РБ Лейпцг» на выезде разгромил «Фортуну» со счётом 3:0.

32-летний Нагельсманн тренирует «РБ Лейпциг» с 2019 года. Ранее он возглавлял «Хоффенхайм».

«РБ Лейпциг», набрав 33 очка в 15 матчах, лидирует в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Следующий матч «быки» проведут 17 декабря на выезде с дортмундской «Боруссией». В Лиге чемпионов «РБ Лейпциг» занял первое место в группе G и вышел в 1/8 финала.

Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/20

Календарь чемпионата Германии сезона-2019/20

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