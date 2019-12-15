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АЕК показал раздевалку после победы в дебютном матче под руководством Карреры

АЕК показал раздевалку после победы в дебютном матче под руководством Карреры
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 14-го тура чемпионата Греции «Ксанти» принимал афинский АЕК. Встреча состоялась на стадионе «Шкода Ксанти Арена» в Ксанти и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Эта встреча стала первой под руководством Массимо Карреры.

После матча АЕК показал эмоциональное фото из раздевалки.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» АЕКа.

АЕК набрал 24 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице греческой Суперлиги. «Ксанти» (19) — на 7-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Олимпиакос».

Предыдущим местом работы Карреры был московский «Спартак», который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и выиграли Суперкубок России.

АЕК одержал победу в первом матче под руководством Карреры
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