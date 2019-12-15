Сульшер провёл срочную встречу с Холандом и позвал его в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер встретился с нападающим «Ред Булл Зальцбург» Эрлингом Холандом, сообщает Daily Mail.
Как сообщает источник, специалист прилетел в Зальцбург в пятницу, 14 декабря для того, чтобы уговорить игрока перейти в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.
Сульшер принял решение в срочном порядке провести переговоры с Холандом, поскольку узнал, что 19-летний форвард уже встречался с представителями «РБ Лейпциг» и дортмундской «Боруссии».
Сульшер уже работал с Холандом, когда возглавлял «Мольде». При 46-летнем специалисте Эрлинг дебютировал за первую команду норвежского клуба.
Холанд перешёл в «Ред Булл Зальцбург» в январе 2019 года. За форварда австрийцы заплатили «Мольде» € 5 млн. Действующий контракт 19-летнего норвежца рассчитан до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне Эрлинг забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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