Гвардиола: сейчас у меня нет мыслей о «Ливерпуле»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы обойти «Лестер» в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Сейчас у меня нет мыслей «Ливерпуле». Я должен думать о «Лестере». Сначала надо догнать их, чтобы приблизиться к «Ливерпулю».

В последние годы мы были невероятно последовательны дома и в гостях, но в этом сезоне мы сократили количество набранных очков. Но я был бы очень обеспокоен, если бы у нас не было игры», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, что «Манчестер Сити» занимает 3 место в АПЛ и имеет в своём активе 32 очка и игру в запасе, отставая от «Лестера» на 7 очков.