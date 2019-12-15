Гвардиола: сейчас у меня нет мыслей о «Ливерпуле»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы обойти «Лестер» в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
«Сейчас у меня нет мыслей «Ливерпуле». Я должен думать о «Лестере». Сначала надо догнать их, чтобы приблизиться к «Ливерпулю».
В последние годы мы были невероятно последовательны дома и в гостях, но в этом сезоне мы сократили количество набранных очков. Но я был бы очень обеспокоен, если бы у нас не было игры», — приводит слова Гвардиолы Goal.
Напомним, что «Манчестер Сити» занимает 3 место в АПЛ и имеет в своём активе 32 очка и игру в запасе, отставая от «Лестера» на 7 очков.
Игроки «МС» пропустят рождественскую вечеринку клуба из-за результатов команды
- 15 декабря 2019
-
07:43
-
03:51
-
01:56
-
01:43
-
01:24
-
00:54
-
00:47
-
00:37
-
00:31
-
00:10
- 14 декабря 2019
-
23:57
-
23:51
-
23:36
-
23:31
-
23:08
-
23:03
-
22:49
-
22:40
-
22:29
-
22:24
-
22:22
-
22:19
-
21:53
-
21:49
-
21:31
-
21:29
-
21:11
-
21:05
-
20:49
-
20:40
-
20:33
-
20:23
-
20:15
-
20:05
-
19:54
Партнерский контент