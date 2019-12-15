Сульшер: не согласился бы тренировать «МЮ», если бы не чувствовал, что справлюсь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о работе в клубе.

«У меня всегда была уверенность, что смогу тренировать эту команду. Не согласился бы на эту работу, если бы не чувствовал, что могу с ней справиться, поскольку я обязан «Манчестер Юнайтед».

Думаю, могу сам решить все вопросы, касающиеся тактики и управления тренерским штабом, но у меня замечательные ассистенты. Так что не всё держится на мне. Рад, что у меня есть Майкл Кэррик, Майк Фелан и Киран Маккенна.

Речь идёт о правильном подходе к людям. Для меня тренировать «Юнайтед» — это найти подход к своему штабу, игрокам и всем остальным. Не имеет значения, в каком клубе нахожусь, это просто моя личность», — цитирует Сульшера Mirror.