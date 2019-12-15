Т. Алькантара недоволен положением в «Баварии». Игроком интересуется «Барселона»
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара может сменить клуб по окончании сезона-2019/20. 28-летнего испанца не устраивает нынешнее положение в команде, сообщает Sport Bild.
Алькантара подумывает о возвращении в Испанию, если ситуация существенно не изменится во второй половине нынешней кампании. В услугах хавбека заинтересована каталонская «Барселона», за которую он выступал с 2009 по 2013 год.
В этом сезоне Тьяго отдал две результативные передачи в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне. Соглашение футболиста с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2021 года.
«Бавария» занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В 15 встречах мюнхенская команда набрала 27 очков.
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- 15 декабря 2019
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