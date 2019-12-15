«Барселона» может снизить цену на Коутиньо для «Баварии»

«Барселона» может пойти на уступки в переговорах с мюнхенской «Баварией» о выкупе контракта полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Bild.
Напомним, арендное соглашение Коутиньо рассчитано до окончания сезона-2019/20. Контракт бразильского футболиста с «Барселоной» действует до лета 2023 года.
По информации источника, каталонский клуб готов пойти на уступки и продать «Баварии» Коутиньо не за € 120 млн, как заявлялось ранее, а за значительно меньшую сумму. Полузащитник изъявил желание продолжить карьеру в мюнхенской команде.
В нынешнем сезоне Коутиньо принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, записал на свой счёт 6 голов и отдал 5 результативных передач. «Бавария» набрала 27 очков в 15 матчах и занимает 4-е место в таблице Бундеслиги.
- 15 декабря 2019
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