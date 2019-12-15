Клубные воспитанники попадают в заявку «МЮ» в 4000 матчах подряд

Матч 17-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» стал для «Манчестер Юнайтед» 4000-м подряд, в которых в заявке оказывался хотя бы один из воспитанников клуба. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов». Эта серия тянется с 1937 года.

Так, в заявку на встречу с «Эвертоном» главным тренером «МЮ» Уле-Гуннаром Сульшером были включены защитник Аксель Туанзебе, полузащитники Джесси Лингард, Андреас Перейра, Скотт Мактоминай, форварды Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд.

Всего же в текущем сезоне за первую команду клуба дебютировали уже 10 выпускников молодёжной академии манкунианского клуба.

К 65-й минуте «Манчестер Юнайтед» проигрывает «Эвертону» со счётом 0:1. На 36-й минуте автоголом отметился Виктор Линделёф.