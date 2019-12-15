Клубные воспитанники попадают в заявку «МЮ» в 4000 матчах подряд
Матч 17-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» стал для «Манчестер Юнайтед» 4000-м подряд, в которых в заявке оказывался хотя бы один из воспитанников клуба. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов». Эта серия тянется с 1937 года.
Так, в заявку на встречу с «Эвертоном» главным тренером «МЮ» Уле-Гуннаром Сульшером были включены защитник Аксель Туанзебе, полузащитники Джесси Лингард, Андреас Перейра, Скотт Мактоминай, форварды Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд.
Всего же в текущем сезоне за первую команду клуба дебютировали уже 10 выпускников молодёжной академии манкунианского клуба.
К 65-й минуте «Манчестер Юнайтед» проигрывает «Эвертону» со счётом 0:1. На 36-й минуте автоголом отметился Виктор Линделёф.
«Манчестер Юнайтед» пропустил после курьёзного автогола Линделёфа. Видео
- 15 декабря 2019
-
18:43
-
18:43
-
18:35
-
18:34
-
18:26
-
18:09
-
17:52
-
17:50
-
17:48
-
17:28
-
17:27
-
17:19
-
17:03
-
16:52
-
16:42
-
16:31
-
16:30
-
16:26
-
16:11
-
15:55
-
15:54
-
15:15
-
15:13
-
14:45
-
14:38
-
14:09
-
14:08
-
14:00
-
13:45
-
13:39
-
13:07
-
13:02
-
12:47
-
12:45
-
12:27
Партнерский контент