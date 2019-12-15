«Манчестер Юнайтед» пропустил после курьёзного автогола Линделёфа. Видео

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» на 36-й минуте был открыт счёт. Гол в свои ворота забил защитник хозяев Виктор Линеделёф. После подачи углового он поздно среагировал на прилетевший мяч, который от его ног отскочил в ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».



17-й тур АПЛ стартовал 14 декабря матчем «Ливерпуль» — «Уотфорд», который завершился победой хозяев со счётом 2:0. Затем «Бёрнли» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» — 1:0, «Челси» на своём поле уступил «Борнмуту» (0:1), «Лестер Сити» дома сыграл вничью с «Норвич Сити» со счётом 1:1, «Шеффилд Юнайтед» на своём поле выиграл у «Астон Виллы» — 2:0, «Саутгемптон» дома потерпел поражение от «Вест Хэм Юнайтед» (0:1).



Сегодня, 15 декабря, также встретятся «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном», «Вулверхэмптон» с «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал» с «Манчестер Сити».



Завтра, 16 декабря, тур завершит матч «Кристал Пэлас» — «Брайтон энд Хоув Альбион».