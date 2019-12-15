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«Милан» хочет купить защитника «Барселоны» Тодибо

«Милан» хочет купить защитника «Барселоны» Тодибо
Футбол / Испания 0

«Милан» проявляет интерес к французскому защитнику «Барселоны» Жан-Клеру Тодибо, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста. Технический директор «Милана» Паоло Мальдини намерен встретиться с представителями «Барселоны», чтобы обсудить трансфер француза. Каталонский клуб может продать игрока, но не менее чем за € 10 млн. Кроме того, «Барселона» хочет включить в сделку возможность обратного трансфера.

Тодибо перешёл в «Барселону» в январе 2019 года. Сумма трансфера составила € 1 млн. В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в двух матчах чемпионата Испании. Контракт французского защитника с каталонским клубом действует до лета 2023 года.

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