Озил распсиховался из-за замены в матче с «Манчестер Сити». Видео

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити» полузащитник хозяев Месут Озил эмоционально отреагировал на замену на 59-й минуте. Покинув поле, он подбросил свои перчатки и ударил по ним ногой.

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17-й тур АПЛ стартовал 14 декабря матчем «Ливерпуль» — «Уотфорд», который завершился победой хозяев со счётом 2:0. Затем «Бёрнли» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» — 1:0, «Челси» на своём поле уступил «Борнмуту» (0:1), «Лестер Сити» дома сыграл вничью с «Норвич Сити» со счётом 1:1, «Шеффилд Юнайтед» на своём поле выиграл у «Астон Виллы» — 2:0, «Саутгемптон» дома потерпел поражение от «Вест Хэм Юнайтед» (0:1).



Сегодня, 15 декабря, «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Эвертоном» со счётом 1:1, а «Тоттенхэм Хотспур» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» — 2:1.



Завтра, 16 декабря, тур завершит матч «Кристал Пэлас» — «Брайтон энд Хоув Альбион».