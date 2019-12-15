Галактионов — об уходе Кононова из «Спартака»: не повод смешивать его с грязью
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказался о ситуации с оскорблениями фанатами бывшего наставника «Спартака» Олега Кононова.
«Я Кононова по-человечески поддержал после ухода из „Спартака“. Поговорили – такой стресс человек пережил. Мне непонятно, отчего болельщики обрушились на тренера с отборными оскорблениями. Если что-то в профессиональном плане получалось или не получилось, это не повод смешивать человека с грязью. Любого человека, будь то игрок или тренер», — сказал Галактионов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Ранее Галактионов работал с Кононовым в его тренерском штабе в грозненском «Ахмате».
Полностью интервью с Галактионовым читайте на «Чемпионате» позже.
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- 15 декабря 2019
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