Галактионов — об уходе Кононова из «Спартака»: не повод смешивать его с грязью

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказался о ситуации с оскорблениями фанатами бывшего наставника «Спартака» Олега Кононова.

«Я Кононова по-человечески поддержал после ухода из „Спартака“. Поговорили – такой стресс человек пережил. Мне непонятно, отчего болельщики обрушились на тренера с отборными оскорблениями. Если что-то в профессиональном плане получалось или не получилось, это не повод смешивать человека с грязью. Любого человека, будь то игрок или тренер», — сказал Галактионов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Ранее Галактионов работал с Кононовым в его тренерском штабе в грозненском «Ахмате».

Полностью интервью с Галактионовым читайте на «Чемпионате» позже.