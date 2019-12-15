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«Севилья» уступила «Вильярреалу», прервав 8-матчевую беспроигрышную серию

«Севилья» уступила «Вильярреалу», прервав 8-матчевую беспроигрышную серию
Футбол / Испания 0

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Севилья» проиграла «Вильярреалу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Обслуживал матч арбитр Адриан Кордеро Вега. Ему ассистировали судьи на линиях Хосе Карлос Эскуэла Мело и Антонио Сересо Парфеноф.

Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором забитого мяча стал Рауль Альбиоль. Севильский клуб восстановил равновесие в середине второго тайма. На 61-й минуте отличился Мунир Эль-Хаддади, которому ассистировал Серхио Регилон. Победу «подводникам» принёс Карл Токо Экамби, который забил гол на 74-й минуте с паса Мануэля Тригероса.

«Вильярреал», набрав 22 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Севилья» (31) — на 3-м месте.

Испания - Примера. 17-й тур
15 декабря 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Альбиоль – 13'   1:1 Эль-Хаддади – 61'   1:2 Токо Экамби – 74'
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