«Севилья» уступила «Вильярреалу», прервав 8-матчевую беспроигрышную серию
В матче 17-го тура чемпионата Испании «Севилья» проиграла «Вильярреалу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Обслуживал матч арбитр Адриан Кордеро Вега. Ему ассистировали судьи на линиях Хосе Карлос Эскуэла Мело и Антонио Сересо Парфеноф.
Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором забитого мяча стал Рауль Альбиоль. Севильский клуб восстановил равновесие в середине второго тайма. На 61-й минуте отличился Мунир Эль-Хаддади, которому ассистировал Серхио Регилон. Победу «подводникам» принёс Карл Токо Экамби, который забил гол на 74-й минуте с паса Мануэля Тригероса.
«Вильярреал», набрав 22 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Севилья» (31) — на 3-м месте.
- 15 декабря 2019
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