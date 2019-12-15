«Зозуля, ты нацист». Матч Сегунды остановили из-за оскорблений фанатами украинца

Болельщики спровоцировали скандал в матче 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете».
Как сообщает Marca, болельщики хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес украинского нападающего гостей Романа Зозули. В частности, фанаты скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. По стадиону объявили, что в случае повторения скандирований игра будет прекращена. Отмечается, что после перерыва игроки «Альбасете» отказались выходить на поле в поддержку своего партнёра по команде. Второй тайм матча до сих пор не начался. Стартовый свисток во встрече прозвучал в 22:00 мск.
Отметим, что в 2017 году Зозуля перешёл в «Райо Вальекано», однако из-за конфликта с фанатами был вынужден покинуть клуб, не сыграв за него ни одного матча.
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