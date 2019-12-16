Дубль и голевая передача Де Брёйне — в обзоре матча «Арсенал» — «Манчестер Сити»

В 17-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде разгромил лондонский «Арсенал» со счётом 3:0.
На 2-й минуте счёт открыл полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне с передачи форварда Габриэла Жезуса. Вскоре манчестерский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря голу нападающего Рахима Стерлинга, которому ассистировал Де Брёйне. Окончательный счёт установил Де Брёйне, который отличился на 40-й минуте с паса Филипа Фодена.
«Манчестер Сити», набрав 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» (22) — на 9-м месте.
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20
В следующем туре «Манчестер Сити» на своём поле сыграет с «Лестер Сити», а «Арсенал» на выезде встретится с «Эвертоном». Матчи состоятся 21 декабря.
Календарь чемпионата Англии сезона-2019/20
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