Гвардиола: если Артета захочет покинуть «Ман Сити», мы будем открыты для беседы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о своём ассистенте Микеле Артете, которым интересуется «Арсенал».

«Артета является частью нашего тренерского штаба. Я не знаю, что произойдёт. В конце концов, это его личное дело. Если он захочет поговорить об уходе из „Манчестер Сити“, мы будем открыты для разговора. Микель всегда был важной частью нашего успеха. Что случится, то случится», — приводит слова Гвардиолы Metro со ссылкой на Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 37-летний Артета является главным кандидатом на пост наставника лондонского «Арсенала», который недавно уволил Унаи Эмери. В бытность футболистом Артета выступал за «канониров» в течение пяти сезонов. После завершения карьеры он перешёл на работу в «Манчестер Сити» и дважды выиграл с клубом чемпионат Англии.