Нападающий «Альбасете» Зозуля сомневался в своей безопасности ещё до начала игры

Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» не был доигран из-за оскорблений болельщиками украинского форварда гостей Романа Зозули.
В течение всей недели у Зозули были сомнения по поводу выезда в Мадрид на стадион «Кампо де Валльекас» на игру с «Райо Вальекано» опасаясь за свою безопасность, но в итоге он принял решение выйти на матч, сообщает Carrusel Deportivo в «Твиттере».
В 2017 году Зозуля перешёл в «Райо Вальекано», однако из-за конфликта с фанатами был вынужден покинуть клуб, не сыграв за него ни одного матча.
Напомним, по ходу первого тайма болельщики хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес украинского нападающего гостей Романа Зозули. В частности, фанаты скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. По стадиону объявили, что в случае повторения скандирований игра будет прекращена.
- 16 декабря 2019
-
02:16
-
02:05
-
01:49
-
01:20
-
00:55
-
00:53
-
00:47
-
00:31
-
00:21
-
00:12
-
00:07
- 15 декабря 2019
-
23:50
-
23:41
-
23:36
-
23:23
-
23:10
-
23:05
-
22:56
-
22:47
-
22:41
-
22:27
-
22:01
-
21:58
-
21:55
-
21:48
-
21:22
-
21:12
-
21:09
-
20:57
-
20:57
-
20:34
-
20:22
-
20:20
-
20:14
-
20:07