Нападающий «Альбасете» Зозуля сомневался в своей безопасности ещё до начала игры

Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» не был доигран из-за оскорблений болельщиками украинского форварда гостей Романа Зозули.

В течение всей недели у Зозули были сомнения по поводу выезда в Мадрид на стадион «Кампо де Валльекас» на игру с «Райо Вальекано» опасаясь за свою безопасность, но в итоге он принял решение выйти на матч, сообщает Carrusel Deportivo в «Твиттере».

В 2017 году Зозуля перешёл в «Райо Вальекано», однако из-за конфликта с фанатами был вынужден покинуть клуб, не сыграв за него ни одного матча.

Напомним, по ходу первого тайма болельщики хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес украинского нападающего гостей Романа Зозули. В частности, фанаты скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. По стадиону объявили, что в случае повторения скандирований игра будет прекращена.