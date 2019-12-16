Де Брёйне: было бы хорошо оформить хет-трик

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал результат матча 17-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (3:0). Напомним, бельгиец оформил дубль в этой встрече, а также сделал результативную передачу.
«Это был хороший матч. Первые опасные моменты которые мы создали, мы сумели реализовать. Вторая половина тайма получилась немного вязкой. Очень рады, что удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, это важно для нас.
Что касается моего первого гола, я просто старался сохранять спокойствие и действовать хладнокровно. Мяч удачно лёг на ногу. Второй гол был похож на первый. Голкипер не видел момента удара, что значительно сократило время на реагирование. Было бы хорошо оформить хет-трик, но два гола в таком матче и победа команды — вот что действительно важно. Некоторые другие команды потеряли очки, поэтому хорошо, что нам удалось победить», — приводит слова Де Брёйне Sky Sports.
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