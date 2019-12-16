«Рубин» после отставки Шаронова опубликовал в «Твиттере» качающееся кресло

Казанский «Рубин» в своём официальном «твиттере» опубликовал пост после отставки Романа Шаронова.

На картинке изображён качающийся стул, который говорит о том, что в ближайшее время клуб может объявить о назначении нового главного тренера. «Рубин» сопроводил пост следующей подписью: «Скоро».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Рубин» может обратиться к бывшему главному тренеру «Витесса» Леониду Слуцкому с предложением возглавить команду.

Роман Шаронов возглавил «Рубин» летом 2019 года, после отставки Курбана Бердыева. После 19 туров команда находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в активе. Контракт со специалистом был расторгнут по взаимному согласию сторон. Вместе с Шароновым клуб покинули и члены его штаба.