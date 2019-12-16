ФИФА официально объявила о подаче исков против Блаттера и Платини

Сегодня, 16 декабря, ФИФА официально подала иски в швейцарский суд против бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего вице-президента ФИФА Мишеля Платини, требуя возврата € 2 млн, необоснованно выплаченных французу ещё в феврале 2011 года. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Это следует из единогласной резолюции, недавно принятой комитетом по управлению ФИФА, в которой сказано о том, что ФИФА обязана вернуть средства, незаконно выплаченные одним бывшим должностным лицом другому. Даже Федеральный верховный суд Швейцарии подтвердил, что этот подарок в размере € 2 млн должен был рассматриваться как «необоснованная выплата». Возвращённые средства в виде процентов и дополнительных дисциплинарных расходов и штрафов будут в первую очередь направлены в развитие футбола.
Сами Йозеф Блаттер и Мишель Платини отрицают какие-либо нарушения со своей стороны.
- 16 декабря 2019
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