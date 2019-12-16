Вальверде: «Наполи» — серьёзный соперник, никогда не знаешь, что можно ожидать от них

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, которая определила каталонскому клубу в соперники «Наполи».

«Мы сыграем с сильным и сложным соперником, у которого отличная атмосфера на своём стадионе. Никогда не знаешь, в какой форме подойдёт команды к этому противостоянию. У них есть такие классные нападающие, как Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье. Они уже показали свои качества в наших предсезонных товарищеских матчах. Они играют в качественный футбол.

В Неаполе очень страстный стадион, где можно по-настоящему почувствовать болельщиков. Мы привыкли играть в такой атмосфере, и матч в Италии будет хорошим опытом для нас», — приводит слова Вальверде Football Italia.