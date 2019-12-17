Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джикия — о Кононове: Олег Георгиевич сильно переживал

Джикия — о Кононове: Олег Георгиевич сильно переживал
Футбол / РПЛ 0

Капитан «Спартака» защитник Георгий Джикия поделился мнением об отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды в сентябре этого года.

«Когда проигрывали столько матчей, мысли о смене тренера появлялись. В таких ситуациях это всегда может произойти. Но не я назначал – и не я увольнял. Сказал ли что-то Кононов напоследок? В раздевалке – да. Общались очень долго. Я тоже взял слово. Но не буду выносить на публику, это личные отношения между командой и тренером. Посыл в том, что мы поблагодарили друг друга за совместную работу.

Что касается возможного возвращения Кононова в футбол, лично мне было бы приятно увидеть его снова в деле. Понятное дело, что в «Спартаке» всегда огромное давление, а справляться с ним тяжело. А особенно тем, кто неравнодушен. Олег Георгиевич сильно переживал», — сказал Джикия, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Нужно поскорее забыть «Ростов». Как и весь 2019 год». Огромное интервью с Джикией
Про «Спартак», Тедеско, тактику, сборную и любовь к Балашихе.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019