Джикия — о Кононове: Олег Георгиевич сильно переживал

Капитан «Спартака» защитник Георгий Джикия поделился мнением об отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды в сентябре этого года.
«Когда проигрывали столько матчей, мысли о смене тренера появлялись. В таких ситуациях это всегда может произойти. Но не я назначал – и не я увольнял. Сказал ли что-то Кононов напоследок? В раздевалке – да. Общались очень долго. Я тоже взял слово. Но не буду выносить на публику, это личные отношения между командой и тренером. Посыл в том, что мы поблагодарили друг друга за совместную работу.
Что касается возможного возвращения Кононова в футбол, лично мне было бы приятно увидеть его снова в деле. Понятное дело, что в «Спартаке» всегда огромное давление, а справляться с ним тяжело. А особенно тем, кто неравнодушен. Олег Георгиевич сильно переживал», — сказал Джикия, побывавший в гостях у «Чемпионата».
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
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