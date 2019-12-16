Алаба: сейчас не думаю об уходе из «Баварии»

Защитник «Баварии» Давид Алаба прокомментировал слухи о своём возможном уходе из немецкой команды.

«Я совершенно не беспокоюсь о своём будущем. Сейчас в команде есть защитники высокого уровня, которые получили травмы. Я знаю свою задачу на данный момент и стараюсь изо всех сил помочь команде. Посмотрим, останусь ли я здесь в будущем.

Я могу себе представить оба варианта: я могу как остаться, так и покинуть клуб и пойти другим путём. Но у меня есть цели с «Баварией», и я хочу добиться их вместе с командой и не думаю об уходе», — приводит слова слова Алабы Sport1.

Действующее соглашение Давида Алабы с «Баварией» истекает летом 2021 года. Будущее австрийского игрока в клубе остаётся неопределённым. Летом немецкий клуб рассматривал вариант с обменом защитника на вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.