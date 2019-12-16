Лэмпард: «Бавария» — тяжёлый жребий для «Челси», но хороший
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, лондонский клуб в плей-офф турнира сыграет с мюнхенской «Баварией».
«Тяжёлый жребий, но хороший. Мы знали, если пройдём групповой этап, то, вероятнее всего, попадём на сильную команду. Безусловно, нам выпал сильный соперник. Конечно, у „Челси“ и „Баварии“ есть история противостояний, но предстоящие матчи станут для нас отличным испытанием. „Челси“ будет готов к встрече с немецким клубом», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».
«Челси» проведёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» 25 февраля в Лондоне. Ответная встреча состоится 18 марта 2020 года в Мюнхене.
Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
- 16 декабря 2019
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