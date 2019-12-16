Тиль: всё ещё привыкаю к России, это совсем другой мир

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль отметил, что всё ещё проходит адаптацию в России.



«Я всё ещё привыкаю к России, но это нормально. Это совершенно другая культура, совсем другой мир. Москва — очень большой город. В Нидерландах я жил в Амстердаме, но по сравнению с Москвой он выглядит маленьким и уютным. Однако всё становится лучше и лучше. Я чувствую, что адаптируюсь, и улучшаю свою игру. Так что всё будет хорошо», — приводит слова Тиля Voetbal International.



Напомним, Тиль перешёл в московский «Спартак» из «АЗ Алкмар» летом 2019 года. В текущем сезоне 21-летний нидерландский футболист принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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