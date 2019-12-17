Спортивный директор «Ювентуса» — о «Лионе»: всё могло сложиться намного хуже
Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, туринский клуб сыграет в плей-офф с «Лионом».
«Я слегка улыбаюсь, потому что понимаю, что с другими потенциальными соперниками из второй корзины всё могло сложиться намного хуже. Мы знаем, что играть в Лиге чемпионов всегда сложно», — приводит слова Паратичи Football Italia.
Туринский «Ювентус» проведёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» 26 февраля в Лионе. Ответная игра состоится 17 марта в Турине. Напомним, туринский «Ювентус» занял первое место в турнирной таблице группы D по итогам группового этапа Лиги чемпионов. «Лион» занял второе место в группе G.
Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
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