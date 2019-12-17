Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Спортивный директор «Ювентуса» — о «Лионе»: всё могло сложиться намного хуже

Спортивный директор «Ювентуса» — о «Лионе»: всё могло сложиться намного хуже
Футбол / Лига чемпионов 0

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, туринский клуб сыграет в плей-офф с «Лионом».

«Я слегка улыбаюсь, потому что понимаю, что с другими потенциальными соперниками из второй корзины всё могло сложиться намного хуже. Мы знаем, что играть в Лиге чемпионов всегда сложно», — приводит слова Паратичи Football Italia.

Туринский «Ювентус» проведёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» 26 февраля в Лионе. Ответная игра состоится 17 марта в Турине. Напомним, туринский «Ювентус» занял первое место в турнирной таблице группы D по итогам группового этапа Лиги чемпионов. «Лион» занял второе место в группе G.

Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019