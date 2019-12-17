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Лев Лещенко вошёл в новый консультативный совет «Динамо»

Лев Лещенко вошёл в новый консультативный совет «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» сформировало новый консультативный совет. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В текущий состав входят: Георгий Веренич, Михаил Гершкович, Сергей Захаров, Александр Ивлев, Вадим Ковалев, Лев Лещенко, Владимир Пильгуй, Джордж Рижинашвили, Николай Соломон, Петр Фрадков, Михаил Эскиндаров. Сергей Степашин стал председателем совета

Председатель совета директоров футбольного клуба Юрий Соловьев присутствовал на заседании, а также генеральный директор Юрий Белкин, советник генерального директора Дмитрий Гафин, заместитель генерального директора по финансам и стратегии Александр Ковалышко, коммерческий директор Кирилл Хохлов.

На заседании обсуждались результаты «Динамо» после первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20, развитие Футбольной академии имени Л.И. Яшина, взаимодействие со спонсорами и клуба и привлечение новых зрителей на домашние матчи «Динамо».

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