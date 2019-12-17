Президент ПФЛ рассказал, как можно привлечь дополнительных спонсоров в клубы лиги

Президент ПФЛ Андрей Соколов рассказал о тратах команд лиги на транспорт и пояснил, как можно сократить эти расходы.

«Команды из группы Дальний Восток говорили, что в соревновательном режиме устали друг от друга и просили переместить в другие группы. Клубы при поддержке региональных властей имеют потенциал. Омск, Чита, Южно-Сахалинск, Новосибирск — это команды, которые участвовали в ФНЛ. Они имеют наивысшие показатели по посещаемости. Невозможно это не оставить без внимания. Они хотят новых соперников. Клубы в центральной части тоже играют друг с другом. Если вспомнить советский уровень, то там было 9 групп. В этом нет ничего пугающего. Мы, наоборот, концентрируем ресурс на уровне ПФЛ, чтобы клубы развивались.

Самое главное, что проводилась аналитическая работа. Даже при затратах они будут распределены. Их не надо платить сразу. Можно окупать домашними матчами расходы на выездные матчи. Это возможность привлечения дополнительных спонсоров. Средняя зарплата у нас составляла 43 тыс. рублей. Из 6-7 млн. рублей можно найти. А если затраты на транспорт возрастут — это не критическая история. Из-за этого не снимаются команды и не должны сниматься. Главное — позитивное внимание. Любая Лига должна смотреться цельно», — передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.