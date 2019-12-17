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Сульшер рассказал о сроках возвращения Погба на поле

Сульшер рассказал о сроках возвращения Погба на поле
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что полузащитник клуба Поль Погба не примет участие в ближайших матчах команды.

«Погба заболел, и он будет отсутствовать в течение ещё двух или трёх дней. Это невыгодно и игроку, и клубу, но таковы реалии. Как я уже неоднократно говорил, Поль — игрок очень высокого уровня, и мы с нетерпением ждём его возвращение на поле. Мы уже думали, на сколько минут его выпустить в следующем матче, но он заболел», — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.

В этом сезоне чемпионата Англии Поль Погба принял участие в 5 матчах. Полузащитник сборной Франции не забил ни одного гола и отметился двумя результативными передачами. «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в Премьер-лиге, набрав 25 очка в 17 турах чемпионата.

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