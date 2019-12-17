РПЛ выразила озабоченность ситуацией с фанатами

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с фанатами, у которых обострились отношения с правоохранительными органами.



«Мы озабочены этой ситуацией и следим за ней. Мейтин направил запросы в МВД и ГУВД по всем задержаниям. Но я бы отметил, что футбол – игра для болельщиков, без них он беднеет. Целые трибуны уходили, но мы выступаем за соблюдение законов. Клубы очень много делают для фанатов и помогают им. Закон должен быть единым для всех.



Перед 19-м туром мы проводили круглый стол с фанатами и обсудили очень много вопросов, был выдвинут ряд наработок. И также я договорился с президентом Российского футбольного союза, что часть от штрафов будет идти на развитие работы с болельщиками», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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