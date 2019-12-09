«Уйдём, потом вернёмся». Акция протеста фанатов «Спартака» и «Ростова»

Перед 19-м туром РПЛ разговоров о футболе было гораздо меньше, чем о людях, ради которых футбол существуют – болельщиках. Акции российских фанатов против действий правоохранительных органов прошли практически на всех стадионах лиги. Выразить своё отношение к ситуации предложили фанаты «Спартака», которым досталось в Санкт-Петербурге: сначала несколько десятков болельщиков красно-белых задержали до матча с «Зенитом» (по заверениям спартаковцев, абсолютно безосновательно), а после запрет на посещение футбола получил заводящий трибуны «Спартака» — Валерий Бевз (Amigo).

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За Валерия вступился его любимый клуб, но главное – фанаты других команд, в том числе – ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и «Динамо». Отметить надо и болельщиков «Уфы» и «Ростова» — они ушли с гостевых матчей, проделав долгий путь (из Уфы в Грозный и из Ростова в Москву соответственно), чтобы показать, насколько важна эта акция для фанатского сообщества. В итоге в протесте поучаствовали болельщики практически всех клубов РПЛ.

«Мат – составляющая часть языка. Кому не нравится – чемодан, вокзал, вариантов много»

Вопрос «уходить или не уходить» перед матчем с «Ростовом» болельщики «Спартака» у стадиона обсуждали чуть ли не больше, чем состав красно-белых. Мы узнали мнения нескольких фанатов, преимущественно задавая вопросы зрителям с детьми – именно про них в первую очередь говорят дикторы стадионов, прося фанатов воздержаться от нецензурной лексики. И большинство к матерным зарядам относится с пониманием.

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«Мы приходим с детьми и ничего не боимся. Да, есть мат, но что поделать», — говорит мужчина лет 40 с ребёнком на шее.



«Отец водил меня на футбол с четырёх лет. Когда дети приходят на футбол, они не слушают, что там какой-то дядька кричит. Они разевают рот и смотрят, как мячик по полю летает. Я ругаться научился гораздо позже, чем ходить на футбол», — а это уже мнение дедушки лет 60.



«В матче на трибунах ничего страшного. У нас матерится вся страна», — говорит ещё один родитель.



Да и о какой защите детей от мата может вообще идти речь после просмотра, например, вот этого видео?

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Уйти или остаться – главный вопрос перед игрой «Спартака». Акцию поддержали не все



«Когда людей задерживают просто так – это захват заложников, — говорит известный болельщик «Спартака» Амир Хуслютдинов. — Опустошить стадион у нас полностью получится вряд ли, но у кого есть совесть – тот уйдёт. Надеюсь, что пустой останется северная трибуна».

Заводящего «Спартака» везут из Москвы в Петербург. Это слепая охота Хватать без разбора – вот тактика полиции по «делу Дзюбы».

Акцию протеста перед началом матча собиралось поддержать большинство болельщиков.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Но были и те, кто выбирал половинчатый вариант протеста: собирался сначала покинуть стадион, но затем вернуться. И даже заступался за полицию.

Совсем мирным протест не получился – на фанатской трибуне случилось несколько стычек болельщиков

Кроме баннеров с оскорблениями Артёма Дзюбы спартаковские болельщики подготовили обращения и к полиции, и даже к дрессировщику Эдгарду Запашному. А сам матч начали с зарядов «футбол для фанатов – а не для мусоров» и «фанат – не преступник». На 30-й минуте, исполнив культовую для красно-белых кричалку «Один за всех – и все за одного», фанаты потянулись к выходам с трибуны. Уходили не только с секторов активной поддержки, но и с центральных трибун. Присоединились к акции и фанаты гостей.

Но уходили не все, поэтому организаторы акции несколько раз «взывали к адекватности» и призывали покинуть трибуну «в знак солидарности со всеми движухами и фанатами нашей страны».



Были и те, кто пытался объяснить более «доходчиво».

К перерыву нижний ярус трибуны Б практически полностью опустел. Те, кто остался наверху, пытались гнать команду вперёд, но получалось у них плохо. Да и выглядел стадион с пустыми фанатскими секторами и полупустыми остальными трибунами весьма удручающе.

Джикия попросил команды поддержать фанатов, об акции высказались Карпин и Тедеско

После игры история получила продолжение. Если защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков о фанатах высказался очень аккуратно, то вратарь Сергей Песьяков народную акцию поддержал и даже рассказал об инициативе капитана «Спартака» Георгия Джикии сделать паузу во время матча и проявить уважение к фанатам:



«Меня впервые было так хорошо слышно после 30-й минуты. Боялся что-то ляпнуть. Конечно, я знаю, что произошло. Я поддерживаю фанатов в этой акции. Не только я. Когда выходили, Джик сказал: «Давайте поддержим, на 30-й минуте сделаем паузу». Как видите, никто против не был», — сказал Песьяков.



Из «Спартака» по поводу акции высказался и Илья Кутепов, заявив, что фанаты – молодцы. Не остались в стороне и главные тренеры команд. Доменико Тедеско хоть и пожаловался на недостаток поддержки, но отнёсся к инициативе фанов с пониманием. Карпин ограничился намёком: если на всех стадионах РПЛ происходят протестные акции и участвуют в них тысячи болельщиков, значит, что-то в нашем футболе не так.

Что будет дальше?

Болельщики, пусть и добились большого резонанса в СМИ своим абсолютно мирным протестом, ответа от РФС или силовых структур пока не дождались. Поэтому вопрос: «К чему это приведёт?» мы задали Амиру Хуслютдинову:



«Не верю, что акции приведут к диалогу, но массовых беспредельных действий больше не будет – это однозначно. Они словили хайп, но теперь придётся отвечать, по совести.

Полицейская охота на фанатов «Спартака» в Петербурге. Что происходит? Дмитрий Егоров попытался разобраться и вновь убедился, что дело вовсе не в Дзюбе.

Я хожу на футбол уже 40 с лишним лет, нас забирали раньше за значки и шарфы. Но мы ту систему пережили, а те, кто устраивал беспредел – уже на пенсии, а мы тут. Фанатов не остановить».