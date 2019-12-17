Глава РПЛ: 54 ассоциации против создания европейской Суперлиги, для нас это невыгодно
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал идею создания европейской Суперлиги, которую ранее предложил глава мадридского «Реала» Флорентино Перес.
«Учитывая мои связи в УЕФА – 54 ассоциации против идеи Переса. Для нас это невыгодно, и, к тому же, Чеферин понимает, что важны национальные чемпионаты», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, Перес предложил создать Суперлигу, состоящую из двух дивизионов, в которые войдут по 20 клубов из топ-5 национальных чемпионатов Европы. Ранее президент УЕФА Александр Чеферин высказал мнение, что создание европейской Суперлиги приведёт к гибели футбола по всему миру, и назвал схему турнира эгоистичной.
Глава УЕФА: схема Суперлиги эгоистична. Она приведёт к гибели футбола
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