«Валенсия» продлила соглашение с Солером, сумма отступных за игрока — € 150 млн
«Валенсия» на официальном сайте клуба объявила о продлении контракта с полузащитником Карлосом Солером. Новое соглашение 22-летнего испанского игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
В новом контракте Солера с «Валенсией» прописана сумма отступных за игрока, которая составила € 150 млн.
Солер является воспитанником «Валенсии». Испанский полузащитник выступает за основную команду «Валенсии» с 2016 года. В нынешнем сезоне Солер принял участие в 8 матчах испанской Примеры и отметился одним голом.
«Валенсия» набрала 27 очков в 17 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований на данный момент является набравшая 35 очков в 16 матчах «Барселона».
- 17 декабря 2019
-
22:20
-
22:04
-
22:01
-
21:44
-
21:42
-
21:20
-
21:05
-
20:57
-
20:40
-
20:38
-
20:21
-
20:10
-
19:55
-
19:50
-
19:45
-
19:30
-
19:24
-
19:09
-
18:48
-
18:40
-
18:30
-
18:17
-
18:15
-
18:01
-
18:00
-
17:45
-
17:39
-
17:37
-
17:33
-
17:25
-
17:21
-
17:13
-
17:08
-
16:58
-
16:57
Партнерский контент