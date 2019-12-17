«Валенсия» продлила соглашение с Солером, сумма отступных за игрока — € 150 млн

«Валенсия» на официальном сайте клуба объявила о продлении контракта с полузащитником Карлосом Солером. Новое соглашение 22-летнего испанского игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.



В новом контракте Солера с «Валенсией» прописана сумма отступных за игрока, которая составила € 150 млн.

Солер является воспитанником «Валенсии». Испанский полузащитник выступает за основную команду «Валенсии» с 2016 года. В нынешнем сезоне Солер принял участие в 8 матчах испанской Примеры и отметился одним голом.



«Валенсия» набрала 27 очков в 17 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований на данный момент является набравшая 35 очков в 16 матчах «Барселона».