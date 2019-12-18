В США поддержали Озила в конфликте с правительством Китая

Государственный секретарь США Майк Помпео поддержал полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.

«Пропагандистские каналы Коммунистической партии Китая могут забанить Озила, все матчи «Арсенала» в этом сезоне, но правда восторжествует.

Компартия не сможет скрывать вопиющие нарушения прав человека, совершённые против уйгуров и представителей других религиозных конфессий в мире», — приводит слова Помпео Goal.com.

Озил закрыл свой фан-клуб в Китае, а также аккаунты в социальных сетях на китайских сайтах. Позже Месут Озил удалил свой пост. Из-за его слов в Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити» (0:3).