В США поддержали Озила в конфликте с правительством Китая
Государственный секретарь США Майк Помпео поддержал полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
«Пропагандистские каналы Коммунистической партии Китая могут забанить Озила, все матчи «Арсенала» в этом сезоне, но правда восторжествует.
Компартия не сможет скрывать вопиющие нарушения прав человека, совершённые против уйгуров и представителей других религиозных конфессий в мире», — приводит слова Помпео Goal.com.
Озил закрыл свой фан-клуб в Китае, а также аккаунты в социальных сетях на китайских сайтах. Позже Месут Озил удалил свой пост. Из-за его слов в Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити» (0:3).
«Арсеналу» пригрозили последствиями после высказываний Озила о Китае
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