«Арсеналу» пригрозили последствиями после высказываний Озила о Китае

«Арсенал» был предупрежден о «серьёзных последствиях» после высказываний Месута Озила о Китае, сообщает Mirror со ссылкой на The Athletic.
Немецкий полузащитник на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае. Игрок закрыл свой фан-клуб в Китае, а также аккаунты в социальных сетях на китайских сайтах. Как утверждает источник, все упоминания о полузащитнике были удалены из поисковых сетей. Также из-за высказываний Озил в Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити» (0:3).
Издание Global Times, которое имеет связи с правящей партией Китая, назвало его комментарии «клоунскими» и предупредило, что это будет иметь «серьёзные последствия» для английского клуба. В газете отметили, что поступок Озила разрушил его имидж среди китайских болельщиков и будет иметь последствия для самого «Арсенала».
По данным той же газеты, китайская федерация футбола заявила, что комментарии Озила не только задевают его китайских поклонников, но и задевают чувства китайского народа. Однако сам английский клуб дистанцировался от комментариев немца и заявил, что опубликованный контент Озила — его личное мнение, а «Арсенал» всегда придерживался принципа невмешательства в политику.
- 16 декабря 2019
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