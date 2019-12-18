Бояринцев: надеюсь, решение о моей отставке будет во благо «Текстильщика»

Денис Бояринцев прокомментировал свою отставку с поста главного тренера ивановского «Текстильщика».
«Есть руководство клуба, которое принимает решение. Что тут поделаешь? Всё прошло в рабочем порядке. Конечно, хотелось остаться. Сейчас очень хороший подготовительный период, можно провести полноценные сборы, укомплектоваться, но решение принято. Одно могу сказать: лишь бы это было во благо клуба, чтобы в Иваново был большой футбол. Хочется пожелать удачи следующему специалисту, а команде — сохранить прописку в ФНЛ.
Никаких обид нет, только благодарность. Условия были не совсем простые, мы вместе старались ради результата и болельщиков. Сейчас нахожусь в отпуске, потом, наверное, получу трудовую книжку на руки и буду двигаться дальше", — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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