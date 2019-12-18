Transfermarkt снизил рыночную стоимость Неймара на € 20 млн

Портал Transfermarkt снизил рыночную стоимость форварда сборной Бразилии и «Пари Сен-Жермен» Неймара на € 20 млн.



В новой версии Transfermarkt Неймар потеряет единоличное второе место в рейтинге самых дорогих игроков мира и будет делить его с Рахимом Стерлингом из «Манчестер Сити» (по € 160 млн). Лидирует в списке одноклубник Неймара Килиан Мбаппе (€ 200 млн).



Минувшим летом Неймар открыто заявлял о желании покинуть французский гранд, однако его трансфер так и не состоялся. Основными кандидатами на подписание футболиста были испанские «Барселона» и «Реал».



«Несмотря на всем известное желание сменить клуб, никто не был готов платить за него требуемые деньги. К тому же в этом году у него повысилась травматичность, из-за чего он пропустил несколько месяцев, а в некоторых играх попросту не выделялся на уровне других игроков. Поэтому всего этого недостаточно, чтобы держать за собой вторую строчку в списке самых дорогих футболистов мира. Если сравнивать его, например, с Месси или Стерлингом, он не выглядит лучше. Вот почему мы приняли решение понизить его стоимость», — заявил эксперт Transfermarkt по Ла Лиге Кристиан Шварц.



В текущем сезоне 27-летний Неймар провёл 11 матчей за «ПСЖ», в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью ассистами.

Стоит отметить, что трансферная стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина не изменилась и по-прежнему составляет € 25 млн.