Буффон повторил рекорд Мальдини по количеству матчей в Серии А

В матче 17-го тура итальянской Серии А «Сампдория» принимает туринский «Ювентус». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В стартовом составе туринцев на поле вышел голкипер Джанлуиджи Буффон. Это 647-й матч итальянского голкипера в Серии А. Таким образом, Буффон повторил рекорд бывшего игрока «Милана» Паоло Мальдини по количеству матчей в чемпионате Италии. Напомним, Буффон дебютировал в Серии А 19 ноября 1995 года, защищая ворота «Пармы» в матче с «Миланом» (0:0).



Туринский «Ювентус» набрал 39 очков в 16 матчах и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (15) — на 15-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят миланский «Интер» (39) и римский «Лацио» (36).