Буффон повторил рекорд Мальдини по количеству матчей в Серии А

В матче 17-го тура итальянской Серии А «Сампдория» принимает туринский «Ювентус». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В стартовом составе туринцев на поле вышел голкипер Джанлуиджи Буффон. Это 647-й матч итальянского голкипера в Серии А. Таким образом, Буффон повторил рекорд бывшего игрока «Милана» Паоло Мальдини по количеству матчей в чемпионате Италии. Напомним, Буффон дебютировал в Серии А 19 ноября 1995 года, защищая ворота «Пармы» в матче с «Миланом» (0:0).
Туринский «Ювентус» набрал 39 очков в 16 матчах и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (15) — на 15-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят миланский «Интер» (39) и римский «Лацио» (36).
- 18 декабря 2019
-
21:08
-
21:06
-
20:57
-
20:25
-
20:24
-
20:08
-
19:58
-
19:50
-
19:47
-
19:40«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым Эксклюзив
-
19:29
-
19:27
-
19:19
-
19:07
-
19:06
-
19:00
-
18:49
-
18:46
-
18:40
-
18:27
-
18:24
-
18:00
-
17:59
-
17:50
-
17:37
-
17:36
-
17:25
-
17:20
-
17:13
-
17:10
-
17:06
-
17:00
-
16:51
-
16:42
-
16:29