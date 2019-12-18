Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Буффон повторил рекорд Мальдини по количеству матчей в Серии А

Буффон повторил рекорд Мальдини по количеству матчей в Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 17-го тура итальянской Серии А «Сампдория» принимает туринский «Ювентус». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В стартовом составе туринцев на поле вышел голкипер Джанлуиджи Буффон. Это 647-й матч итальянского голкипера в Серии А. Таким образом, Буффон повторил рекорд бывшего игрока «Милана» Паоло Мальдини по количеству матчей в чемпионате Италии. Напомним, Буффон дебютировал в Серии А 19 ноября 1995 года, защищая ворота «Пармы» в матче с «Миланом» (0:0).

Туринский «Ювентус» набрал 39 очков в 16 матчах и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (15) — на 15-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят миланский «Интер» (39) и римский «Лацио» (36).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019