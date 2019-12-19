«ПСЖ» разгромил «Ле-Ман» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги

В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Пари Сен-Жермен» уверенно обыграл «Ле-Ман» со счётом 3:1 и пробился в следующую стадию турнира. Встреча состоялась в Ле-Мане на стадионе «ММ Арена». Обслуживал матч арбитр Хаким Бен Эль-Хадж. Ему ассистировали судьи на линиях Матьё Ломбар и Гвенаэль Паскалотти.



Уже на 42-й минуте матча парижский гранд вёл с разгромным счётом — отличились Пабло Сарабия, Эрик Шупо-Мотинг и Килиан Мбаппе. Сразу же после перерыва четвёртый гол «ПСЖ» забил Анхель Ди Мария. Хозяева сумели ответить лишь забитым мячом Хариссона Манзала на 53-й минуте игры.



В чемпионате Франции «Пари Сен-Жермен» уверенно лидирует, набрав 42 очка в 17 матчах. «Ле-Ман» выступает во второй по значимости лиге Франции, где с 17 очками в 18 матчах идёт в зоне вылета.

