Акция за независимость, детские мячи на поле и лайк Суареса. Лучшие фото «эль класико»

18 декабря в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» был сыгран перенесённый матч 10-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Барселона» и «Реал». Команды так и не смогли отличиться в нападении — 0:0.



Последний раз со счётом 0:0 в основное время команды сыграли в апреле 2011 года. Тогда «Реал» выиграл в дополнительное время и завоевал Кубок Испании. На «Камп Ноу» нулевая ничья в последний раз была зафиксирована более 17 лет назад — в 2002 году.



Напомним, по итогам 16 туров команды делили первое место в турнирной таблице Примеры, набрав по 35 очков. После этой встречи они набрали по 36 очков, тогда как у их ближайшего преследователя — «Севильи» — 31. Номинальным лидером чемпионата остаётся «Барселона» — у каталонцев больше забитых мячей.



Лучшие кадры с матча «Барселона» — «Реал Мадрид» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов из Барселоны.