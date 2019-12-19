Акция за независимость, детские мячи на поле и лайк Суареса. Лучшие фото «эль класико»

18 декабря в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» был сыгран перенесённый матч 10-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Барселона» и «Реал». Команды так и не смогли отличиться в нападении — 0:0.
Последний раз со счётом 0:0 в основное время команды сыграли в апреле 2011 года. Тогда «Реал» выиграл в дополнительное время и завоевал Кубок Испании. На «Камп Ноу» нулевая ничья в последний раз была зафиксирована более 17 лет назад — в 2002 году.
Напомним, по итогам 16 туров команды делили первое место в турнирной таблице Примеры, набрав по 35 очков. После этой встречи они набрали по 36 очков, тогда как у их ближайшего преследователя — «Севильи» — 31. Номинальным лидером чемпионата остаётся «Барселона» — у каталонцев больше забитых мячей.
Лучшие кадры с матча «Барселона» — «Реал Мадрид» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов из Барселоны.
- 19 декабря 2019
-
09:26
-
09:00
-
08:54
-
08:46
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
06:27
-
04:47
-
04:30
-
04:06
-
03:50
-
03:21
-
02:30
-
02:16
-
01:58
-
01:51
-
01:38
-
01:33
-
00:52
-
00:43
-
00:37
-
00:23
-
00:21
-
00:07
- 18 декабря 2019
-
23:54
-
23:53
-
23:38
-
23:37
-
23:21
-
23:08
-
22:53
-
22:50
-
22:43
-
22:23