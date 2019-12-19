Варан продемонстрировал бедро после столкновения с Лангле

В матче 10-го тура чемпионата Испании, на стадионе «Камп-Ноу» «Барселона» принимала мадридский «Реал». Игра завершилась вничью — 0:0.

Французский защитник «Реала» Рафаэль Варан стал одним из главных героев «эль-класико» после двух нарушений правил, по его мнению.

В первом моменте защитник «Барселоны» Клеман Лангле выставил ногу и ударил шипами в бедро Варану при попытке сыграть в мяч в воздухе. На фото видна ссадина на бедре правой ноги защитника «Королевского клуба». Несмотря на полученное повреждение, из которого видно, что в этом районе был контакт, это не было расценено арбитром встречи, как нарушение правил.

Фото: Marca.com

Варан также потребовал ещё зафиксировать нарушение после захвата защитника полузащитником «Барселоны» Ракитичем несколькими минутами позже. Нарушение также не было зафиксировано ни главным судьей встречи Хосе Эрнандес Эрнандесом, ни Бургосом Бенгоэчеа, работавшим на системе ВАР.