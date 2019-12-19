«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в полуфинале Кубка английской лиги

Состоялась жеребьёвка Кубка английской лиги, по итогам которой определились полуфинальные пары, cообщает пресс-служба турнира в «Твиттере».



В результате жеребьёвки в полуфиналах сыграют:

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» и «Лестер» — «Астон Вилла».

В 1/4 финала турнира «Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль (5:0), «Манчестер Сити» обыграл «Оксфорд Юнайтед» (3:1), «Лестер Сити» в серии пенальти оказался сильнее в матче с «Эвертоном» (2:2 в основное время, 4:2 по пенальти), а «Манчестер Юнайтед» уверенно разобрался с «Колчестером» (3:0).

Соперники проведут друг против друга по две игры. Первые матчи запланированы на 7 января, ответные — на 28 января.

Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который в финале прошлого сезона по пенальти выиграл у «Челси» (0:0 в основное время, 4:3 по пенальти).