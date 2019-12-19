Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свой победный мяч в матче 17-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией», который был забит в прыжке вверх на 71 сантиметр. Во время удара по мячу португалец находился на высоте 256 сантиметров над землёй.
«CR7 AIR JORDAN!» — написал Роналду в своём «инстаграме», сравнив себя с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.
Матч с «Сампдорией» стал для Криштиану пятым подряд, в котором он забивает. Сама игра завершилась победой «Ювентуса» со счётом 2:1.
В этом сезоне итальянской Серии А Роналду принял участие в 14 матчах, в которых забил 10 мячей и отдал 1 голевой пас.
В гонке бомбардиров португалец делит второе место с Ромелу Лукаку («Интер») и Жоао Педро («Кальяри»). Лидером является форвард «Лацио» Чиро Иммобиле — 17 голов в 16 матчах.
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