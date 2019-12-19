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Ракитич — о матче с «Реалом»: «Барселоне» не хватило мастерства в завершении

Ракитич — о матче с «Реалом»: «Барселоне» не хватило мастерства в завершении
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал результат перенесённого домашнего матча 10-го тура испанского чемпионата с мадридским «Реалом» (0:0).

«Такие матчи всегда складываются тяжело. «Реала» имел моменты в первом тайме. Было тяжело, но потом у нас тоже было несколько моментов. Один гол решил бы судьбу матча, но никто не смог забить.

Знаем, насколько силён «Реал». Возможно, «Барселоне» не хватало последнего паса или мастерства в завершении. Но я доволен и горжусь тем, как трудилась команда», – приводит слова Ракитича Sport.es.

По итогам 17 туров команды набрали по 36 очков. Номинальным лидером чемпионата остаётся «Барселона» — у каталонцев больше забитых мячей.

Свой следующий матч «Барселона» проведёт 21 декабря, соперником каталонцев станет «Алавес». «Реал» днём позже на «Сантьягу Бернабеу» примет «Атлетик» Бильбао.

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