Зидан: хотел, чтобы Бэйл забил. Он провёл отличный матч с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал эпизод с нападающим команды Гаретом Бэйлом, когда валлиец забил из положения вне игры.

«Жаль, что Менди был в офсайде. Я очень сильно хотел, чтобы Бэйл забил тот гол. Мне очень понравилось, как он провёл матч с «Барселоной», и он должен продолжить в том же духе.

Мы провели хорошую игру и были сосредоточены с самой первой минуты встречи. Это было хорошее «эль класико», в нём не хватило только голов. Обычно мы много забиваем в этом сезоне, но сегодня этого не случилось», — приводит слова Зидана Daily Mail.

После очной встречи команды набрали по 36 очков, тогда как у их ближайшего преследователя — «Севильи» — 31. Номинальным лидером чемпионата остаётся «Барселона» — у каталонцев больше забитых мячей.