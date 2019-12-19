Зидан: хотел, чтобы Бэйл забил. Он провёл отличный матч с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал эпизод с нападающим команды Гаретом Бэйлом, когда валлиец забил из положения вне игры.
«Жаль, что Менди был в офсайде. Я очень сильно хотел, чтобы Бэйл забил тот гол. Мне очень понравилось, как он провёл матч с «Барселоной», и он должен продолжить в том же духе.
Мы провели хорошую игру и были сосредоточены с самой первой минуты встречи. Это было хорошее «эль класико», в нём не хватило только голов. Обычно мы много забиваем в этом сезоне, но сегодня этого не случилось», — приводит слова Зидана Daily Mail.
После очной встречи команды набрали по 36 очков, тогда как у их ближайшего преследователя — «Севильи» — 31. Номинальным лидером чемпионата остаётся «Барселона» — у каталонцев больше забитых мячей.
- 19 декабря 2019
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